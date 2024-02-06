TMMOB GEMİMO Genel Merkez'de Teknik Enspektörlük Eğitimi
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kasap Mustafa Erdoğan'dan Teknik Enspektörlük Eğitimi.
TMMOB GEMİMO Genel Merkez'de 13 Şubat'ta Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kasap Mustafa Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek ücretsiz Teknik Enspektörlük Eğitimi'ne ev sahipliği yapacak.
Eğitimin İçeriği;
Reference, (IACS UR-W & AWS D1-1)
Test specimens and mechanical testing procedures for materials,
Test numunesi hazırlama (Sac, Profil, Tubes, Casting, Forging vs).
Steel Casting, (Çelik Döküm)
Steel Forging, (Dövme Çelik)
Steel Pipes and Tubes, (Çelik çekme, Dikişli, Spiral Boru)
Grey Iron Casting, Machinery parts, (Pik Döküm)
Spheroidal/Nodular graphite Iron Casting, (Sifero Döküm)
Aluminium Alloys for Hull Construction (Sac, Tri-Clad vs.)
Copper Alloy Propelles, Pumps, Valves, (Brass/Sarı Döküm)
Anchor and chain cable, (Demir ve Zincir)
Steel Wire Rope, (Çelik Halat)
App. of Welding Consumables, (Kaynak Elektrod/tel vs. onaylanması)
Non-Metallic Materials, Glass, Glass Fibre, Chockfast (Fiber/GRP vs.)
Corrosion Prevention (AFS/SPS , ICCP Anodes vs)
Corrosion Resistant Steel
EPDM material Halogen-Free Elc.Cable vs.
Eğitim Tarihi ve Saati: 13 Şubat 2024 Salı - 13.30
Organizasyon Yeri : TMMOB GEMİMO Genel Merkezi - Sahrayıcedit Mah. Halk Sokak No : 29 Golden Plaza C Blok K3 D6 Kozyatağı – Kadıköy – İstanbul
Vira Haber
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