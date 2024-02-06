Boş Yük Gemisi Çanakkale Önlerinde Dümen Arızası Yaptı

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.

Yalova’dan Yunanistan’a giden 81 metre uzunluğundaki ‘RISE 1905’ isimli boş yük gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında emilerin manevra yapması güç noktası olan Nara Burnu'nu döndüğü sırada dümen arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-3’, ‘Kurtarma-15’ römorkörleri ve 'Kıyı Emniyeti-9' botu sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.

Vira Haber