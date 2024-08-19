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Bodrum'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 22 düzensiz göçmen ile beraberinde 10 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber 

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