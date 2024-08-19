Zıpkınla Balık Avlama Tutkusu Sonu Oldu

Zıpkınla balık avlamak için tüpsüz dalış yapan şahsın, sığ su bayılmasına yakalanarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Olay, Kuştur mevkiindeki sahilde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen erkek bir şahıs tüpsüz dalış yaparak zıpkınla balık avlamak için denize girdi. Sığ su bayılmasına yakalanarak boğulduğu tahmin edilen şahsın cesedi bir süre sonra kayalıklara vurdu. Cesedi ise bölgeye zıpkınla avlanmak isteyen başka bir kişi buldu. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi denizden çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Morgu’nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vira Haber