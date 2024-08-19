Türkiye’nin En Büyük Yelken Festivali Sona Erdi

Yüzlerce yelkencinin mücadele ettiği organizasyonda; 10 günde, 6 sınıfta, 21 klasmanda, 110 yarış yapıldı. Yarışların ardından dereceye giren takımlara ödülleri, 18 Ağustos akşamı Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi’nde düzenlenen törenle verildi.

Yelkencilerin sert rüzgârlara meydan okuduğu ve birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, sona erdi. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle yapılan organizasyon, 9-18 Ağustos 2024 tarihlerinde İstanbul Setur Marinas Kalamış’ta düzenlendi.

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali kapsamında farklı sınıflarda yapılan yarışlarda, unutulmaz bir yelken deneyimi yaşandı. Yüzlerce yelkencinin mücadele ettiği organizasyonda; 10 günde, 6 sınıfta, 21 klasmanda, 110 yarış yapıldı. Yarışların etap birincilerine ve klasman derecesi kazanan ekiplerine ödülleri, 18 Ağustos Pazar akşamı İstanbul Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi’nde yapılan törenle verildi.

Yelkenin şampiyon ekiplerine ödülleri; Eker Süt Ürünleri Pazarlama ve Ticaret Direktörü Çağdaş Savaşan, Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz, Slam - Olgar Şirketler Grubu Pazarlama Koordinatörü Furkan Kozanlı, TAYK Genel Müdürü Can Giray, TAYK Baş Hakemi Utku Bircan Balkal ve Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban tarafından takdim edildi.

YELKEN FESTİVALİ’NİN PANORAMASI

Yat Sınıfı Etabı

Yelken severler tarafından merakla beklenen Yat Sınıfı yarışları, 16-17-18 Ağustos’ta Olympos Regatta’nın önceki yıllarda izlenen klasik rotalarında yapıldı. Toplam 5 yarışın koşulduğu Yat Sınıfı mücadelesinde “Büyük” kupayı; IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında 14 puanla ilk sırada yer alan “Enka Cheese IV” takımı kazandı. IRC3 ve IRC4 sınıflarında yarışan takımların genel klasman lideri ise 15 puanla “Organik Kimya Electron” takımı oldu.

Yat Sınıfı yarışlarında kategori liderleri ise şöyle sıralandı:



IRC0 Sınıf: Orient Express 6

IRC1 Sınıf: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı

IRC2 Sınıf: Ant Yapı Team Sensei Baby Dracula

IRC3 Sınıf: Organik Kimya Electron

IRC4 Sınıf: Sebago Alize G 28

Hareketli Salma Kategorileri’nin ödül törenine, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı

13-14-15 Ağustos’ta yaklaşık 200 teknenin katılımıyla düzenlenen Hareketli Salma Kategorileri’nde 53 yarış yapıldı. 7-20 yaş aralığındaki çocuk ve genç yelkenciler; Optimist, ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4, 470, 420 sınıflarında yarıştı. Marmara Denizi’nin açıklarında mücadele eden genç yıldızlar, disiplinli davranışları ve özgüvenleriyle yelken sporunun geleceği için umut verdi. Hareketli Salma Kategorileri’nin 15 Ağustos akşamı Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi’nde düzenlenen Ödül Töreni’ne Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Törende, geleceğin yıldızlarına toplam 119 ödül verildi.

J/70 Match Race sınıfı yarışları

Türkiye’de ilk defa düzenlenen J/70 Match Race sınıfı yarışları, 13 ve 14 Ağustos’ta Moda sahilinde yapıldı. Teknelerin ikili gruplar halinde katılımıyla, kısa şamandıra yarışı olarak düzenlenen yarışlarda üst düzey bir rekabet yaşandı. İki gün boyunca yelkenliler arasında toplam 35 maç yapıldı. J/70 Match Race sınıfı yarışlarının birincisi Doğa Arıbaş’ın liderliğindeki Doğa Arıbaş Sailing Team olurken, Igor Rytov dümenciliğindeki Rus ekibi Bogatyrs ikinci, Ahmet Eker dümenciliğindeki Eker ekibi ise üçüncü oldu.

Burgazada Deniz Kulübü Kupası ve IOM Sınıfı yarışları

11 Ağustos Pazar günü yapılan Burgazada Deniz Kulübü Kupası ve IOM Sınıfı yarışlarında heyecan dolu anlar yaşandı. Yelkencilerin ortaya koyduğu mücadele ile nefesleri kesen yarışlar, organizasyona renk kattı. 34 takımın katıldığı Burgazada Deniz Kulübü Kupası'nda IRC 0 sınıfında Orient Express 6, IRC 1 sınıfında Borusan Racing Evolution, IRC 2 sınıfında ETİ Alize M, IRC 3 sınıfında A 101 Alize, IRC 4 sınıfında ise Sebago Alize G 28 takımı birincilik ipini göğüsledi. 10 teknenin mücadele ettiği IOM sınıfının liderliğe Mehmet Levend Gürkan ulaşırken, ikinci Mehmet Yaşar Yücel ve üçüncü Mustafa Uğur Şişmanyazıcı oldu.

J/70 sınıfı yarışları

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali’nin ilk iki gününde, J/70 sınıfı yarışları yapıldı. Zorlu hava ve deniz şartlarının rekabet düzeyini artırdığı yarışlarda ilk üç sırayı almak isteyen takımlar deneyimlerini ve tüm enerjilerini ortaya koyarak kıran kırana mücadele etti. Toplam 6 yarışın yapıldığı J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı’nda genel klasman sonuçlarına göre; Andrey Pushkin'in dümenciliğindeki Tenzor Team takımı birinci, Onur Erardağ'ın dümenciliğindeki Team Nautique Yachting ikinci, Bora Olcav'ın dümenciliğindeki Cheese Sailing takımı ise üçüncü oldu.

Dönüm noktası oldu

Türkiye’de yelken sporunun gelişimi için bir dönüm noktası olan 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, farklı yelken sınıflarını ilk defa aynı organizasyonda bir araya getirdi. Türkiye’nin en büyük yelken festivalinde, 21 TAYK hakemi görev yaptı. Deniz üzerinde yarış heyecanı, karada ise eğlenceli etkinlikler vardı. İstanbul Setur Marinas Kalamış’ta kurulan festival alanında katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Organizasyonun beğeniyle takip edilen canlı yayınlarının grafik ve 3D modellemeleri, 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışında çalışan ekip tarafından yapıldı. Emre Avcı’nın başarılı sunumu, Oğuz Ayan ve olimpik yelkenci Alican Kaynar’ın değerli yorumları ise canlı yayınlara keyif kattı. Yarışlar; D-Smart 77. Kanal, ntv.com.tr, ntvspor.net ve Sportstv’den canlı olarak yayınlandı. Sporseverler ntv.com.tr, ntvspor.net ve Tribün Dergi’nin X (Twitter) sayfalarının yanı sıra, Eker’in Youtube sayfasından da yarışları canlı olarak takip edebildi.

Vira Haber