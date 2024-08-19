Caretta Yavruları Denize Ulaşmaya Çalışırken Plastik Bardakların İçinde Telef Oluyor

Alanya sahillerinde caretta caretta yuvalama alanlarından mayıstan itibaren kumun altına anne kaplumbağa tarafından gömülen yumurtalardan çıkan yavruların denizle buluşma süreci devam ediyor.

Özellikle yaz aylarında balık tutmak ve deniz keyfi yapmak için sahile gelenlerin attığı çöpler, nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta türü deniz kaplumbağası yavrularını olumsuz etkiliyor. Üreme alanlarındaki yumurtalarından çıkıp denize ulaşmak isteyen caretta caretta yavruları amatör balıkçılar ile yerli ve yabancı kişilerin sahile attıkları içecek şişeleri, plastik bardak ve plastik atıkların içeni girerek telef olma tehlikesi yaşıyor. Caretta carettalar için 18 yıldır Alanya'nın Yeşilöz ve Uğrak mahallelerinde gönüllü olarak aralıksız nöbet tutan çevreci Güldane Şahin, sahile atılan çöpler ve özellikle plastik bardakların içine girerek denize ulaşmadan telef olması tehlikesi yaşayan caretta caretta yavrularını sürekli kurtardıklarını aktardı.



“Lütfen doğamızı koruyalım, doğamız bizim hayat sigortamız”

Bazı amatör balıkçıların da caretta caretta yuvalarının koruma kafeslerine zarar verdiğini belirten Şahin, yetkililerden yardım isteyerek, “Bu bölgede bulunan otellerde konaklayanlar ve sahile gelenler yiyip içtikleri çöpleri sahile atıyorlar. Maalesef bu güzellikler çöp yuvasına dönüyor. Lütfen doğamızı, yeşilimizi ve mavimizi koruyalım. Bazen balık tutan kişiler de ağlarını ve misinalarını denizde bırakıyor. Yavrular bunlara dolanarak ölebiliyor. Balıkçılarımızdan da ricamız önceliğimiz caretta carettalar olsun. Biliyorsunuz ki bin yavru denize ulaşıyor ve biri yaşama tutunuyor. O caretta caretta 25-30 yıl sonra aynı sahillere yumurtlamak için geliyor. Lütfen doğamızı koruyalım, doğamız bizim hayat sigortamız” dedi.

Vira Haber