Bodrum'da 34 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Gümüşlük açıklarında yaptığı devriye sırasında, lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Ekipler, 34 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Vira Haber
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Etiketler : bodrum, muğla, düzensiz göç
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