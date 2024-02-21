Bodrum'da 5’i Çocuk 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 5’i çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.
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Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (KB-112, KB,35) belirlenen bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 30 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Vira Haber
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