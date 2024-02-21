UTİKAD Heyeti Anıtkabir’i Ziyaret Etti

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, Başkan Yardımcısı Barış Dillioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Arkın Obdan, Serdar Ayırtman, Cumhur Erzurumluoğlu, Yüksel Kahraman, Özgecan Er Çevlik, İbrahim Delgezenli, Kaan Aydın ve UTİKAD Genel Müdürü Alperen Güler, 20 Şubat 2024 Salı günü Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı yolda bir araya gelen UTİKAD Yönetim Kurulu’na Ankaralı üyeler de eşlik etti. Resmi tören kapsamında Başkan Bilgehan Engin, Atamızın mozolesine çelenk bırakılmasının ardından hatıra defterine kısa bir yazı yazdı. Anıtkabir ziyareti çekilen aile fotoğrafı ile son buldu.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, yazısında şunları ifade etti:

“Saygıdeğer Atamız,

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD’ın Başkanı olarak Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İcra Kurlu Üyelerimiz ve dernek üyelerimizle birlikte size, sizin ilkelerinize bağlılıklarımızı arz etmek için yüksek huzurunuzdayız.

“Bugün, ülkemizin her köşesinde, sizin ilkeleriniz doğrultusunda ilerlemeye çalışan bir nesil var. Bizler de bu neslin bir parçası olarak, ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizin bize bıraktığınız mirası korumak ve daha ileriye taşımak için kararlıyız.

Destansı hayatınızın hemen her anından aldığımız ilham ve cesaretle izinizden yürümeyi ve en büyük eseriniz Türkiye Cumhuriyet’ini yüceltmek için kesintisiz çalışmayı sürdüreceğiz.”

Ankaralı Üyelerle Bir Araya Gelindi

Anıtkabir ziyaretinin ardından UTİKAD Heyeti, UTİKAD’ın başkentte faaliyet gösteren üyeleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Öğle yemeğinin açılış konuşmasını UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin gerçekleştirdi. Dernek faaliyetlerinin anlatıldığı video gösteriminin ardından UTİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankaralı üye firmaların sektöre dair sorun ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Vira Haber