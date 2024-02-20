AFAD Yeni Makinesiyle Sel ve Taşkınlarda Daha Etkin Olacak

Sakarya ve bölgesindeki sel ve taşkın risklerine karşı mücadele kapasitesini artırmak gayesiyle AFAD Başkanlığı tarafından il müdürlüğüne Truxor T50 adında makine gönderildi. AFAD ekipleri bu makinenin afet durumlarında nasıl etkili bir şekilde kullanılacağı hakkında eğitim aldı. Alınan eğitimler çerçevesinde AFAD ekipleri, yeni makine ve ekipmanlarla sel ve taşkınlara daha hızlı müdahale edebilecek.

Vira Haber