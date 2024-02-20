Tekneler Balık Mesaisinde

Zonguldak’ta bir kaç haftadır devam eden balık bolluğu sürüyor. Kilimli açıklarında görülen istavrit yoğunluğu nedeniyle onlarca balıkçı bölgeye akın etti. Sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar balığın yoğun olduğu bu bölgede ağlarını denize bırakarak meraklı bekleyişini sürdürdü. Çok sayıda tekneleri gören vatandaşlar ise o anları telefonlarına kaydederek sosyal medya da paylaştı.

Vira Haber