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Tekneler Balık Mesaisinde

Tekneler Balık Mesaisinde

 Zonguldak'ta balıkçıların yeni rotası Kilimli açıkları oldu. Denize ağ atan balıkçılar yoğun mesai harcadı.

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Zonguldak’ta bir kaç haftadır devam eden balık bolluğu sürüyor. Kilimli açıklarında görülen istavrit yoğunluğu nedeniyle onlarca balıkçı bölgeye akın etti. Sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar balığın yoğun olduğu bu bölgede ağlarını denize bırakarak meraklı bekleyişini sürdürdü. Çok sayıda tekneleri gören vatandaşlar ise o anları telefonlarına kaydederek sosyal medya da paylaştı.

Vira Haber 

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