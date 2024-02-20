TRX Marine İlk İhracatını Gerçekleştirdi

Yapımına 1 Kasım 2022 tarihinde TRX Marine firmasının Yalova Altınova’da bulunan hangarında başlanan 18,5 metre uzunluğunda, 12 metre genişlikteki NB101, yaklaşık 11 ayda tamamlandı. Macduff tasarımı olan gemi, Norveç bayrak kurallarına göre inşa edildi. 2 adet 374kW elektrik motoruna ve 2 adet 450kW Nogva Scania jeneratöre sahip Hybrid gemi, sadece elektrik motorunu kullanarak 8 saat operasyon yapabiliyor. Seyir testleri başarıyla tamamlanan NB101, Derince Limanından gemiye yüklenerek yaklaşık 17 günlük yolculuk sonrası Norveç’e ulaştı.

Katamaran gövde yapısına sahip, 310 gross tonluk AQS TRYM, Norveç’in en kuzey bölgesinde bulunan balık çiftliklerinde -20 derece sıcaklıkta hizmet verecek. Bir çok geminin özelliğini tek bir gövdede bir araya getiren gemi AQS firmasının ilk elektrikli gemisi olma özelliğini taşıyor.

Vira Haber