SANMAR, BOLUDA’ya Üç Ay İçinde Üç Römorkör Teslim Etti

Yeni sahibi tarafından VB TRAGEN olarak adlandırılan BOĞAÇAY LXVII'nin teslimi, geçen yıl kasım ayında Sanmar filosundan teslim edilen, VB HORUS ve VB AMON iki adet traktör römorkörünün Boluda’ya tesliminin ardından gerçekleşti. Bunlar Sanmar'ın yeni müşterisine teslim ettiği ilk römorkörler oldu.

2022 yılında inşa edilen ve daha önce Sanmar filosunda da çalışmış olan VB TRAGEN, Robert Allan tarafından Sanmar isterlerine özel olarak tasarlanan ve en çok satan RAmparts 2400-SX tasarımını temel almaktadır. Ayrıca optimum performans için özel olarak tasarlanmıştır.

VB TRAGEN, usturmaçalar hariç 24,4 m uzunlukta, 11,25 m genişlikte, 4,38 m derinlikte ve 5,25 maksimum su çekimi ile, en az 80 tonluk etkileyici çekme kuvveti ve 12.5 knot hızı elde edebilmektedir.

Sanmar Tersaneleri Ticaret Direktörü Rüçhan Çıvgın ise şunları söyledi: “Boluda, sektörümüzün önemli bir oyuncusu ve onları yeni müşterimiz olarak görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olmak ve bunun için yakın işbirliği içinde çalışmak ve yeni iş ilişkiler geliştirmek her zaman bir ayrıcalıktır. "

VB TRAGEN Boluda’nın Almanya Bremerhaven'da hizmet verdiği LNG terminalindeki operasyonlarına katkıda bulunacaktır.

Vira Haber