Bodrum'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 1 Gözaltı

Önceki gün sabah saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Akyarlar Mahallesi önlerinde durdurulan lastik bot içerisindeki 7 düzensiz göçmen yakalandı. Botta bulunan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.

Vira Haber