Bodrum'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 1 Gözaltı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalanırken 1 düzensiz göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.
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Önceki gün sabah saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Akyarlar Mahallesi önlerinde durdurulan lastik bot içerisindeki 7 düzensiz göçmen yakalandı. Botta bulunan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.
Vira Haber
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Etiketler : Bodrum, Düzensiz Göçmen, Sahil Güvenlik Botu, Muğla
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