Antalyalı Balıkçılar ‘Vira Bismillah' Diyerek Sezonu Açtı

Kocagöz, balıkçıların “vira bismillah” diyerek tuttukları balıkların mezatına katıldı.

Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül'de kaldırılmasının ardından ‘vira bismillah' diyerek denizlere açılan balıkçılar, sezonun ilk balıklarıyla Antalya Balıkçı Barınağı'na döndüler. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalyalı balıkçıların yeni sezon heyecanına ortak oldu.

Sabaha karşı Antalya-Kemer yolundaki Antalya Balıkçı Barınağı'na giden Başkan Kocagöz, bol ve bereketli bir sezon dileğinde bulundu. Balıkçıları tek tek gezerek, kolaylıklar dileyen Kocagöz, balık mezatına da katıldı. Mezatta, açılış fiyatını 400 liradan başlattığı lokum balığı, 800 liradan alıcı buldu. Kocagöz daha sonra, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile birlikte 2024-2025 Balıkçılık Av Sezonu açılışına katıldı. Açılışta kurban kesildi, dualar okundu. Kocagöz, bereketli bir sezon dileğiyle bir kez daha balık mezatına katılarak, Jumbo karides dolu kasayı bin liradan açtı. İhalede fiyatlar hızla yükseldi ve kasa 2 bin liraya satıldı.



“Bol ve bereketli olsun”

Balıkçılara hayırlı ve bereketli bir yıl dileğinde bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, “Sezon açılıyor. Emeği geçen herkese hayırlı uğurlu olsun. Bereketli olsun. Balık en vitaminli gıdamız. İnsanlarımızın daha çok yiyebilmesi için bereketli olsun, çok olsun ki ucuz olsun diyoruz. Buradaki mezatlar çok keyifli. Antalyalıları davet ediyoruz” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ise “Sezonumuz açıldı. Biz de sabahın erken saatlerinde Kepez Belediye Başkanımız ile birlikte balıkçılarımızı ziyaret ettik, hayır dualarına katıldık. Hem de mezata katıldık. İnşallah hayırlı ve bereketli geçer. Antalya'mız, Konyaaltı'mız, Kepez'imiz bu sezon bol bol balık yerler” diye konuştu.

Vira Haber