KOSKEM, 19 Yılda 21 Bin Kişiyi Hayata Bağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü'ne bağlı KOSKEM ekipleri ve gönüllü cankurtaranlar, 2024 yaz sezonunda 2 bin 238 kişiyi derin sulardan çekip aldı. Ekipler, kurtarma çalışmalarının başladığı 2005 yılından bu yana, geride kalan 19 yılda her yaştan 20 bin 759 kişiyi hayata döndürdü.



Tüm personele profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitimi veriliyor

KOSKEM ekipleri Kocaeli sınırlarında Marmara ve Karadeniz sahillerinde 13 farklı bölgede haftanın 7 günü 10.00-18.00 arasında cankurtaranlık hizmeti verdi. Bu amaçla Kocaeli Büyükşehir bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 190 kişilik bir ekip başarıyla görev yaptı. Kocaeli halkının ve çevre illerden gelen tatilcilerin güvenli şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında başlatılan bu hizmet 2008 yılına kadar bir bölgede hafta sonları yapılıyordu. 2009’dan itibaren haftanın 7 günü Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli-Kumyalı sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında çalışmalar devam ediyor.

Sezon öncesinde cankurtaranlık çalışmalarında dünya standartları, mavi bayrak kriterleri ve TSSF’nin standartlarına uygun olarak Kocaeli sahillerinde görev alacak tüm personele profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitimi veriliyor. Ayrıca cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personele ve gönüllülere bronz ve gümüş cankurtaranlık bröveleri aldırılıyor. Öte yandan bu süreçte 4’ü özel yapım kurtarma amaçlı olup 18 jet-ski, 6 zodyak botla KOSKEM’in kurtarma filosu daha güçlü hale getirildi.

Sezon başında ilk iş olarak tüm sahil bölgelerinde halkı bilgilendirme amaçlı uyarı bilgileri içeren tabelalar dikildi ve üzerlerinde 2 adet 50 şer metre ipli can simitleri asıldı. Görev alanı içerisinde olan tüm sahillere emniyet şeridi (mantarlama) çekildi. Sahillerde yaşanması muhtemel su kazaları hakkında yazlıkçıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan broşürler, yaz dönemi boyunca görev yapılan bölgelerde dağıtıldı.

Marmara'nın yaz deniz turizminde en aktif bölgelerinden olan Kocaeli'de her yıl halk plajlarına gelen tatilcilerin sayısı artmasına rağmen istatistik verilere göre can kayıplarında büyük azalma yaşandı. Yıllar geçtikçe boğulma vakalarında azalma, kurtarılan insan sayısında artış gözlemlendi.

2024 yaz sezonu süresince cankurtaranlık çalışmalarına katkı sunan STK'lar ve gönüllü itfaiyecilere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adına plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Vira Haber