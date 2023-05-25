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Bodrum'da 71 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 71 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 71 düzensiz göçmen yakalandı.

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Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313), İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekneyi durdurdu.

Teknedeki 71 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı şüphelisi bir kişi yakalandı.

Göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Vira Haber

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