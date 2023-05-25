Brent Petrolün Varil Fiyatı Ne Kadar Oldu

Dün 78,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 78,11 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de borç limiti krizine ilişkin belirsizlikler etkili oldu.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler borç limiti müzakereleri için dün yeniden bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy düzenlediği basın toplantısında, harcamalar konusundaki anlaşmazlıklara işaret etti.

Vira Haber