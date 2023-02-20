Bodrum'da Çıkan Yangında 4 Teknede Hasar Oluştu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yat limanında demirli bir teknede başlayıp 3 tekneye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Bitez Mahallesi'ndeki yat limanında demirli bulunan teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre sonra yakındaki 3 tekneye sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında zarar gören teknelerden 2'si kullanılamaz hale geldi.
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