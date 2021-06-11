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Bodrum'da Demirli Olan İngiltere Bayraklı Teknede Yangın

Bodrum'da Demirli Olan İngiltere Bayraklı Teknede Yangın

Bodrum Türkbükü'nde demirli olan İngiltere bayraklı teknenin makine dairesinde yangın çıktı.

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Bodrum Türkbükü’ndeki İngiltere bayraklı 28.5 metre boyundaki teknenin makine dairesinde yangın çıktı. Demirli vaziyetteyken çıkan yangın Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından söndürüldü.

Teknede bulunan 3 kişi KEGM'ye ait KIYEM-6 botu ile tahliye edilirken yangının tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Twitter üzerinden yangını duyuran KEGM şu bilgileri verdi; "Bodrum Türkbükü’nde demirli vaziyetteyken makine dairesinde yangın çıkan 28.5 metre boyundaki İngiliz bayraklı teknede bulunan 3 kişi, KIYEM-6 botumuzca tahliye edildi ve yangın tamamen söndürüldü."

Vira Haber

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