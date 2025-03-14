Bodrum’da Deniz Çöpleri Kayıt Altına Alındı

Deniz ekosistemine zarar veren atıkların tespit edilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci adına Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, TÜRÇEV Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya, belediye yetkilileri, mavi bayraklı otellerin temsilcileri ve Zeyyat Mandalinci İlkokulu öğrencileri katıldı.

Öğrencilere atıkların doğaya etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı. MLW kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilen çalışmada, 200 metrelik kıyı şeridinde bir saatlik temizlik yapıldı. Sonuç olarak, toplam 3 bin 303 adet atık toplanarak kategorize edildi. 32,5 kilogram ağırlığındaki bu atıklar ölçümlendirilerek, TÜRÇEV tarafından Blue Flag Turkey grup adıyla Avrupa Çevre Ajansı veri sistemine işlendi. Ayrıca, bölgenin düzenli olarak izlenebilmesi için koordinatlar kayıt altına alındı.



Vira Haber