Dumlupınar Göletlerinde Su Ürünleri Kontrolü

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli iştiraki ile Hamurköy ve Kızılcaköy göletlerinde balıkların sağlıklı ortamlarda üremesi, nesillerinin korunması ve balık stoklarının azalmaması amacıyla su ürünleri kontrolleri gerçekleştirildi.

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