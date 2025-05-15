Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Başladı

Bodrum’un eşsiz koylarında her yıl geleneksel olarak düzenlenen deniz dibi temizliğinin bu yılki ilk durağı Kumbahçe sahili oldu. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs Çarşamba günü Bodrum’un Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası sahilinden başlayarak Deniz Dibi Temizliği yapıldı. Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı temizlikte denizden çıkarılan atıklar, Kumbahçe Meydanı'nda sergilendi.

Atık miktarının azlığı umut verdi



Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, deniz temizliğinin önemine değindiği açıklamada şunları söyledi:

"Bu etkinliği her sene bütün mahallelerimizde gerçekleştiriyoruz. Bu sene ilk temizliği Kumbahçe Mahallemizde yaptık. Deniz dibi temizliğinde çok fazla atıkla karşılaşmadık ve bundan memnuniyet duyduk. Duyarlılığı artırmak, çevremizi temiz tutmak açısından bu projeye önem veriyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"

Deniz Dibi Temizliğinin bir sonraki durağı, 21 Mayıs Çarşamba günü Gümbet Mahallesi olacak.

Vira Haber