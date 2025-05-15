SBB, Balık-Ekmek Teknesini Hizmete Açtı

Kente yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, deniz kıyısında konumlandırılan balık-ekmek teknesi, hem uygun fiyatlı deniz ürünleri sunması hem de sahil hattındaki sosyal hayatı canlandırması açısından önem taşıyor.

Haftanın 7 günü hizmet verecek olan tekne, sabah 10.00’dan akşam 23.00’e kadar açık olacak. Menüde yer alan balık ekmek 120 TL’den, su 10 TL’den, kutu meşrubatlar ise 30 TL’den satışa sunuluyor.

Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, bisiklet turuna çıkanlar ya da deniz havası almak isteyen vatandaşlar için lezzetli bir durak haline gelen tekne, şehrin yeni cazibe noktalarından biri olma yolunda ilerliyor. Açılışın ardından balık-ekmek severler ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

Vira Haber