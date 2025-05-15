Selçuk Esenyel, BIMCO Documentary Committee Üyeliğine Seçildi

Bu önemli gelişmeyle birlikte Esenyel, söz konusu komitede Türkiye’yi temsil edecek. BIMCO Documentary Committee; deniz taşımacılığı sektöründe yaygın olarak kullanılan sözleşmelerin, standart formların ve kılavuz belgelerin hazırlanmasından ve güncellenmesinden sorumlu olan kilit bir yapıdır. Komite, dünya çapında binlerce armatör, kiracı ve sigorta kuruluşu tarafından güvenle kullanılan gemi alım satım sözleşmeleri, kiralama sözleşmeleri, işletme sözleşmeleri, çeki sözleşmeleri gibi BIMCO form sözleşmelerinin hazırlanmasında belirleyici rol oynamaktadır.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk Esenyel, şu ifadelere yer verdi:

“Dünya çapında binlerce denizcilik şirketi, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak, hukuki belirsizlikleri azaltmak amacıyla bu komitenin hazırladığı sözleşmelere güvenerek işlem yapıyor. Sektördeki yasal, ticari ve operasyonel ihtiyaçlara göre yeni belgeler geliştirmek önemli bir gereklilik. Kullanıcı dostu, adil ve tarafsız sözleşme formları üretmek; hem armatörlerin hem de kiracıların menfaatlerini dengeli biçimde gözetmek ve gelen geri bildirimler doğrultusunda belgeleri sürekli güncel tutmak gibi kritik bir sorumluluğumuz var.”

“Deniz taşımacılığı sektöründe kullanılan standart belgeleri hazırlayan ve adeta sektörün sözleşme mutfağı diyebileceğimiz bu komitede ülkemizi temsil etmek büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Son dönemdeki savaşlar ve yeni regulasyonlar sebebi ile bu sozlesmelerin ve içerdiği klozların önemi daha da arttı. Bölgesel sıkıntılarımızı daha sık dile getirebilme imkanı sağlayacağız. Bu süreçte verdikleri destek ve güveni için başta Deniz Ticaret Odası Başkanımız Sayın Tamer Kıran olmak üzere Odamıza teşekkürlerimi sunmak isterim. Önemli olan bu görevleri almak değil hakkını vermektir”

Esenyel, bu yeni görevle birlikte Türk hukuk camiasının denizcilik alanındaki bilgi birikiminin uluslararası platformda daha güçlü bir şekilde temsil edileceğine inandıklarını belirtti.

Vira Haber