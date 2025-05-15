KOSDER Heyeti Hollanda’da Önemli Ziyaretlerde Bulundu

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Neslihan Torlak Gönençer, Yönetim Kurulu Üyeleri; Hüseyin Uysal ve Sinan Atasoy ile Shipping Route İstanbul (SHIPROUTE) Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Cansel Ermiş’ten oluşan KOSDER heyetinin ilk durağı, SHIPROUTE’a misafir ülke Hollanda’yı temsilen katılan Hollanda Kraliyet Armatörler Birliği (KVNR) oldu. KVNR’nin Rotterdam’daki merkez ofisinde yapılan ziyarette KOSDER heyetini, Genel Müdür Annet Koster ile İletişim ve Dış ilişkiler Koordinatörü Nathan Habers ağırladı. KOSDER ve KVNR’nin SHIPROUTE-24 ile başlayan iş birliğinin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğinin belirtildiği görüşmede ayrıca iki kuruluş arasındaki ortak faaliyetlerin sürmesi konusunda mutabakata varıldı. Denizcilikte yaşanan son gelişmelerin de konuşulduğu ziyarette, ortak sorunların iş birliği içerisinde çözüme kavuşturulabileceği ve bu sayede dünya denizciliğine katma değer sağlanabileceği vurgulandı. Toplantıda son olarak, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Rotterdam’da düzenlenen Breakbulk 2025’e dair değerlendirmelerde de bulunuldu.

Heyet ardından KOSDER üyesi firmalardan Hicri Ercili’nin Hollanda girişimi olan Norden Tersanesi’ni ziyaret etti. Tesislerde incelemelerde bulunan heyet, tersanenin sektör paydaşlarına sunduğu hizmetler hakkında firma yetkililerinden detaylı bilgiler aldı.

KOSDER heyetini son olarak dünyanın önemli denizcilik kuruluşlarından Damen Tersanesi misafir etti. Davette Damen yetkilileri heyete detaylı bir sunum gerçekleştirerek, firmanın özel tasarımları ve gelecekte yapacağı gemi inşa alanındaki atılımlar hakkında önemli bilgiler aktardı. Gemi inşa pazarındaki son gelişmeler ve potansiyel gemi inşa projeleri de toplantıda ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

Vira Haber