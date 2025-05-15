Setur Marinaları, Artı Boat Show Ankara’da Yoğun İlgi Gördü

Ziyaretçilere Akdeniz’deki yeni yatırımı Demre Marina’yı tanıtan şirket, düzenlediği özel kokteyl ile sektörel iş birliği fırsatı sundu.

Türkiye’nin lider marina zinciri Setur Marinaları, 7–11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Anfa Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Artı Boat Show Ankara Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı’na katıldı. Çevreci uygulamaları, dijitalleşme odaklı çözümleri ve fuara özel ayrıcalıklı fırsatları bir arada sunan Setur Marinaları, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Etkinlik boyunca ziyaretçiler ayrıca Akdeniz’in yeni gözdesi Demre Marina’yı keşfetme fırsatı buldu. Setur Marinaları’nın en yeni yatırımı olan, 450 deniz ve 250 kara yat kapasitesiyle dikkat çeken marina; doğayla uyumlu tasarımı, ileri teknoloji altyapısı ve geniş sosyal olanaklarıyla fuar katılımcılarından tam not aldı.

Setur Marinaları fuar kapsamında düzenlediği özel bir kokteyl ile iş insanları, basın mensupları ve bürokratlar başta olmak üzere pek çok ziyaretçiyi ağırladı. Katılımcılar Setur Marinaları’nın ev sahipliğinde sektörel iş birliklerini geliştirme ve fikir alışverişinde bulunma imkânı yakaladı.

Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridi boyunca konumlanan bir kara park alanı ve 11 marinalık bir zincire sahip olan Setur Marinaları, denizcilik deneyimini her adımda daha konforlu ve erişilebilir kılmak için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.