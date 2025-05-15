Cumhurbaşkanlığı 6.Uluslararası Yat Yarışları Samsun Etabı Başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Samsun Etabı İstanbul’dan verilen startla başladı. 4 gün boyunca Bandırma Vapuru’nun izinde ilerleyecek olan yelkenciler, Milli Mücadele’nin başladığı şehir Samsun’da “Kurtuluş Kupası”nın sahibi olmak yarışacak.

İstanbul’da Poyrazköy açıklarından start veren yelkenciler, 400 deniz mili yarışarak Samsun’a ulaşmak için büyük mücadeleye başladı. Yelkenciler, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce öğrencinin katıldığı törenle uğurlandı.

Karadeniz’in zorlu şartlarında 4 gün boyunca yarışacak olan ekipler, 18 Mayıs’ta Samsun’a varacak. 19 Mayıs günü Milli Mücadele şehri Samsun’da Tütün İskelesi Kurtuluş Yolu’nda düzenlenecek olan bayrak devir teslim törenine katılacak olan yelkenciler, denizde gerçekleşecek kortej geçiş töreninde de yer alacaklar. Akşam ise dereceye giren takımlara, Tütün İskelesi Büyük Sahne’de düzenlenecek görkemli törenle kupaları takdim edilecek.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, “Cumhuriyetimizin kurulması yolunda ilk adımın atıldığı rotada Bandırma Vapurunun rotasında Karadeniz’in o meşhur çılgın şartlarında belki de dünyada yapılan tüm yarışlar içerisinde en zor ilk 10 yarıştan birini gerçekleştiriyoruz. Bu büyük mücadeleye katılan tüm ekiplerimizi kutluyorum” dedi.

Vira Haber