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Bodrum'da Deniz Dibi Temizliğinde 362 Kilogram Atık Çıkarıldı

Bodrum'da Deniz Dibi Temizliğinde 362 Kilogram Atık Çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde denizden 362 kilogram atık çıkarıldı.

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Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği Gündoğan Mahallesi sahilinde devam etti. Yaklaşık iki saat süren deniz dibi temizliğinde aralarında cam, plastik, metal, araç lastiği, tahta olmak üzere 362 kilogram atık çıkarıldı. Atık malzemeler, ekipler tarafından ayrıştırılarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

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Vira Haber

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