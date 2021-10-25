Bodrum’da “deniz kirliliği farkındalığı” etkinliği düzenlendi

Bodrum Belediyesinin tarafından “deniz kirliliği farkındalığı” etkinliği düzenlendi. Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Gümbet sahilinde düzenlenen etkinliğe AB Türkiye Delegasyonu Başkan, AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. İlk olarak Plaj temizleme etkinliği ile başlayan organizasyona ilkokul öğrencileri eşlik etti. AB Türkiye Delegasyonu Başkan, AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ve Bodrum Belediye Başkanı, öğrencilerin “çöp sanatları” üzerinde çalıştıkları masaları ziyaret ederek çocuklarla deniz kıyısından toplanan çöplerin doğaya zararını atlattı. Ardından Sanatçı Şinasi Yelkencinin kıyılardan topladığı çöplerle yaptığı eserler incelendi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Avrupa Birliği Delegasyonu daha öncede Bodrum'u ziyaret etmişti. Özellikle deniz kirliliği konusunda farkındalık yapmak için çeşitli, etkinlikler yapmıştık. Aynı şekilde bugün büyükelçimizin başkanlığında gelen delegasyonla beraber büyük bir katılımla hem çevre gönüllüleri hem de öğrencilerimizin katılımıyla Gümbet Sahili'nde farkındalık projesi yürütülüyor. Dünyada iklim krizi gündemde ve bu iklim krizinden en fazla etkilenen bölgelerin arasında Akdeniz tabiki Anadolu ve Bodrum'da var. Bunun etkileri bu yaz çok acı bir şekilde hissettik. Orman yangınlarında orman alanları tahrip oldu. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız. İklim kriziyle beraber yağmur rejiminin bozulması, içme suyu kaynaklarına ulaşmamızı tehlikeye atmakta. Bizde Avrupa Birliğimizin Gree Deal yaklaşımını benimsiyoruz, Bodrum'da yeşil mutabakat eylem planı hazırlamak için girişimlere başladık" dedi.

Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ise, "Ekonomik ve toplumumuzun karşısındaki yeşil dönüşmeler hem bizim neslimiz hem de gelecek nesiller için, aslında çok büyük bir mücadele. Küresel ısınmanın aşısı yok, hepimizin bu çalışmalara dahil olması gerek. Hükümetler, belediyeler ve aynı zamanda bireyler de iklim dönüşümü ve değişimine katılmalı. Çünkü dünyamızı yaşanabilir bir dünya olarak görmek istiyoruz" diye konuştu.

Vira Haber