Bodrum’da Denizden Su Arıtma Projesi Hayata Geçiyor

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bodrum içme suyu sorununu çözümü için söz veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk 100 günlük gerçekleşen projeler tanıtım toplantısında Bodrum’da desalinasyon tesisi kurarak denizden su arıtacaklarını ve Bodrum’a ilave içme suyu sağlayacaklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü Yarımada’daki su kesintilerini çözüme kavuşturmak için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. İlk 100 gün tanıtım töreninde projeyi açıklayan Aras Bodrum’a büyük miktarda ilave su sağlanacağını söyledi.

Tuzlu su arıtılacak ve içme suyu olarak Bodrum’a verilecek

Tuzlu su arıtma projesi ile Bodrum’a önemli miktarda su sağlamayı hedefleyen MUSKİ Genel Müdürlüğü bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan araştırmalar sonucunda Bodrum Turgutreis Mahallesinde 6 adet kuyu açılarak yeterli debide su sağlanırken bu su arıtılarak içilebilir hale getirilecek ve Bodrum’a aktarılacak.

Günlük yaklaşık 100 bin kişiye yetecek su üretilecek

Proje kapsamında Ekinanbarı’nda da fizibilite çalışmaları sürerken Turgutreis’te ilk etapta 10 bin, ikinci etapta ise 20 bin metreküp tuzlu su arıtacak olan Desalinasyon tesisi kurulması planlanıyor. Tesis için çalışmalar devam ederken tüm bu projenin hayata geçmesi ile birlikte Bodrum’a günlük 100 bin kişiye yetecek kadar ilave su sağlanacağı belirtiliyor.

Vira Haber