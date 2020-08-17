Bodrum'da Denizin Dibine Örülmüş Beton Duvarlar Ortaya Çıktı

Bodrum'da bazı otel ve siteler, kumsal alanlarını genişletmek ve dalgaların kumları götürmemesi için, denizin metrelerce altına beton ve duvar bloklar ördüğü ortaya çıktı.

Uzun beton blokları, keşif yaptığı sırada dalgıçlar tarafından fark edildi.

Metrelerce uzanan beton blokların Bodrum'un kıyı şeridinin şeklinde değişikliklere neden olduğu ortaya çıktı.

Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina Yarımadası’nda deniz dibine yapılmış metrelerce uzunluğundaki beton duvarlar bu kadarına da pes dedirtti. Dalgıçlar tarafından fark edilen beton duvarların uzunluğunu gören dalgıçlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Denizin metrelerce dibine beton bloklar yerleştirilerek yapılan duvarların yapım nedeni ise 'yok artık' dedirtti.

AMAÇ KAÇAK KUMLARIN DENİZ DALGASI İLE GİTMEMESİ

Beton blokların deniz dibine yerleştirilmesinin nedenlerinden birinin, sahile dökülen kaçak kumların deniz dalgası ile gitmemesi için yapıldığı öğrenildi.