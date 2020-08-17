ASELSAN 'Defense News Top 100'de İlk 50'ye Girdi

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olan "Defense News Top 100"de ilk 50'ye girmeyi başaran ASELSAN, hedefini yakalamış oldu.

2006'da 92'nci sırada olan ve 52'nci sıraya kadar yükselen ASELSAN, yeni açıklanan "Defense News Top 100" listesine göre ilk 50 içine girmeyi başardı.

Öte yandan Türk savunma sanayi şirketlerinden 7 tanesi de bu listeye girmeyi başardı. Son dönemde büyüyen Türk savunma sanayi kazandığı cirolara şimdi de prestijli bir başarı eklemiş oldu.

ABD merkezli Defense News dergisi tarafından her sene yayınlanan "Defense News Top 100" listesi, bir önceki yılın satışları baz alınarak bakılıyor.

Bu yıl ilk kez 7 Türk firması, listeye girmeye hak kazanmış oldu.

TUSAŞ, BMC, STM, HAVELSAN, FNSS, ROKETSAN listeye girmeye hak kazanan diğer firmalar oldu.