Kanuni Sondaj Gemisi Akdeniz'e İnecek

Türkiye'nin sondaj çalışmaları için Fatih ve Yavuz'a destek amacıyla aldığı Kanuni Sondaj Gemisi için, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiindeki NATO Limanında bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmaları başladı.

Güney Kore'de yapımı tamamlanan ve Türkiye'ye getirilen sondaj gemisi, Fatih ve Yavuz gemileri baz alındığında seri konseptini yansıtması amacıyla Kanuni ismi verildi.

Toplam 11 bin 400 metre derinliğe ve 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni gemisi, 2015'e kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını duyurmuştu.

Vira Haber