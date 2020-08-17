Dünyanın En Büyük Yatlarından Biri Bodrum'a Demirledi

Dünyanın en uzun yatlarından biri olan "Scheherazade", Bodrum'a açıklarına demir attı, bir süre açıkta durduktan sonra gemi yanaşma iskelesine yanaştı.

Gemi yanaşma iskelesine yanaşan lüks yatın, yakıt ikmali yapmak ve ilçede gezmek için iskeleye yanaştığı öğrenildi.

LÜKS YATIN İÇİNDE YOK YOK

Cayman Adaları bayraklı, 140 metre uzunluğunda 4 katlı olan ve üzerinde helikopter pisti bulunan yatın içi ise 5 yıldızlı otel. Spor salonu, yüzme havuzları, su sporları, restoranlar, mini disko, spa, savuna ve jakuzili bulunuyor. 2 jet siki, bir araç otoparkı ile bir motor yatta yatın içerisinde olan araçlardan bazıları. Dünyanın en zengin ailelerine ve bir çok dünya yıldızını taşıyan ultra lüks mega yatın birkaç gün daha ilçede kalacağı öğrenildi.

Vira Haber