İstanbul’u Bekleyen Tehlike! Herkesin Merakla Beklediği Tsunami Raporu Açıklandı

İBB ve ODTÜ işbirliği ile deprem tehdidi altındaki İstanbul'da, olası tsunami senaryoları ve eylem planları üzerine hazırlanan çalışma; Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere İstanbul'un denize doğrudan kıyısı olan ve tsunamiden belirgin şekilde etkileneceği öngörülen 17 ilçe için hazırlandı.

Çalışmanın ilk kısmında, "İstanbul Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Güncelleme Projesi" 2018 yılında tamamlanmış, kentin denize kıyısı olan ilçelerdeki tsunami etkileri detaylı bir şekilde araştırılmıştı.

Çalışmanın ikinci etabında ise 'İstanbul Tsunami Eylem Planı (2019)' ortaya konuldu. Bu çalışmayla, belirlenen risk faktörlerine göre, her bir ilçe için olası kayıpların en aza indirgenmesini sağlayacak eylemler belirlendi.

Tsunami tehlike ve risk analizleri ile riskin azaltılmasına yönelik eylemler, her bir ilçe için ayrı ayrı raporlanarak, https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz/#le-tsunam-blg-ktapiklari web sitesi üzerinden kamuoyuyla da paylaşıldı.

İLÇELERE GÖRE ETKİLENME DURUMU

Adalar: Binden fazla yapı tsunamiden etkilenecek. İlçe genelinde maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 12.3 metreye ulaştığı hesaplandı.

Avcılar: Maksimum su basma derinliği 5.2 metreye ulaşabilmekte; yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 780 metreye ulaşıyor.

Bakırköy: Su basma mesafesi, dere yatağı boyunca yaklaşık bin 200 metreye ulaşıyor. İlçede maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 6.41 metreye ulaştığı hesaplandı.

Beşiktaş: Su basma mesafesi denizden yaklaşık 200 metreye ulaşıyor.

Beylikdüzü: Maksimum su basma derinliği noktasal olarak 5.11 metreye ulaşıyor. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 350 metreye ulaşıyor.

Beyoğlu: Karadaki maksimum su basma derinliği, noktasal olarak 3.04 metreye ulaşıyor. 170'den fazla yapının tsunamiden etkileneceği öngörülüyor.

Büyükçekmece: Maksimum su basma derinliği, noktasal olarak 8.59 metreye ulaşacak; 1400 yapı tsunami baskınından etkilenecek.

Fatih: Su basma derinliğinin noktasal olarak 7.02 metreye ulaştığı; yatayda ise su basma mesafesinin yaklaşık 650 metreye ulaştığı tespit edildi.

Kadıköy: Noktasal olarak su basma derinliğinin 7.79 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi dere yatakları boyunca yaklaşık 1.000 metreye ulaşmaktadır.

Kartal: Maksimum su basma derinliğinin 5.84 metreye ulaştığı hesaplandı. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 300 metreye ulaşıyor.

Küçükçekmece: Maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.38 metreye ulaştığı hesaplandı. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık bin 230 metreye ulaşıyor.

Maltepe: Maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 7.96 metreye ulaştığı hesaplandı. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 670 metreye ulaşıyor. Maltepe Orhan Gazi Şehir Parkı tamamen sular altında kalmaktadır.

Pendik: Maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.71 metreye ulaştığı hesaplandı. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 400 metreye ulaşıyor.

Silivri: Maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 7.89 metreye ulaştığı hesaplandı. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 2.000 metreye ulaşıyor. 1.500'den fazla yapı tsunamiye maruz kalacak.

Tuzla: Maksimum su basma derinliği, noktasal 6.34 metreye ulaştığı hesaplandı. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 600 metreye ulaşıyor.

Üsküdar: Maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 3.37 metreye ulaştığı hesaplandı. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 365 metreye ulaşıyor.

Zeytinburnu: Maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.95 metreye ulaştığı hesaplandı. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 470 metreye ulaşıyor.

Vira Haber