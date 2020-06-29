Minimum 7.3'lük Deprem Geliyor

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen depremi önceden tahmin eden Görür, Cumhuriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtladı. Türkiye’nin deprem ülkesi olarak dünya sıralamasında ilk 10’da yer aldığının altını çizen Görür, " Endişe etmek yerine olaya bilimsel baktığımızda tecrübemiz de artıyor. Ama tabii bir de afet boyutu var. O zaman da elbette tedirgin oluyoruz. Bu tedirginlikten dolayı da mümkün mertebe topluma, insanlarımıza yararlı olmaya, deprem konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Merkezi yönetimi ve yerel yönetimi harekete geçirme konusunda uğraş veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"MİNİMUM 7,3'LÜK DEPREM GELİYOR, ŞAKASI YOK"

Dünyadaki bütün örgütlerin gündeminde İstanbul'un beklediği deprem olduğunu belirten Görür, şöyle devam etti: "Bütün devlet büyükleri İstanbul'a geldiğinde bunun farkında gelirler. Önlemleriyle gelirler. Bunu NATO da, BM de bilir. Çünkü uluslararası projelerle bu ortaya konuldu. Dünyanın birçok yerine gittik, konferanslar verdik, anlattık. Herkes biliyor. Alarm verilmiş, depremini bekleyen bir yerde 'Ayasofya ibadete açılsın mı' tartışmasını yapan insanların önce gelecek olan depremde "Ayasofya da dahil tarihi eserlerimiz ayakta kalır mı kalmaz mı" onu tartışmalarını istiyorum. Biz konunun içindeyiz, bilmiyoruz mesela. Bunlar gizli işler midir? Hiçbir yetkili çıkıp, halka "Deprem geliyor, biz önlemlerimizi aldık, tarihi eserleri şu yöntemlerle deprem güvenilir hale getirdik" demiyor. Neden, gizli bir şey mi? Demek ki yapmadıkları için söylemiyorlar. Yaptıkları da göstermelik oluyor. Nitekim, bize "Devlet dairelerinin, okulların tümü deprem güvenli hale geldi" dediler. Ne oldu? 5 küsurluk depremde 'güvenilir' dedikleri binaların çoğu haşat oldu. Minimum 7,3 deprem geliyor, şakası yok. İstanbul gibi yapı stoğunun yüzde 60'ının zafiyet içinde olduğu bir yerde bunun sonuçları çok büyük olacak."

Vira Haber