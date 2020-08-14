Araştırma ve Bilim Üssü Kurulacak

Holiday Inn İstanbul Tuzla otelinde gerçekleşen toplantıda bir sunum yapan Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, göreve geldiği 2015’ten bugüne kadar gerçekleştirdikleri başlıca konular hakkında bilgilendirmeler yaparak daha sonra 2023 Hedeflerini ve yeni dönemde aday olan ekibini açıkladı.

Türk Loydu’nun projeleri arasında özellikle denizcilik sektöründe faaliyet yürüten kobileri uluslararası rekabet edebilecek noktaya getirileceği dikkat çekiyor.

Teknopark gibi bir merkezin kurulacağını bilimsel ve inovatif projeleri destekleyeceğini ve Türk Loyd’ unu en kısa zamanda IACS yapacakları konusunda da söylemleri bulunuyor.

2023 ekibinin üyeleri Cem Melikoğlu, Ferhat Acuner, Prof Dr Hakan Akyıldız, İlker Özyıldız ve Serdar Yaraş’tan oluşmakta.

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2015 yılında görevi devir aldığımızda mali açıdan zorlanan, sürekli yönetim değişikliklerine ve çeşitli politik manevralara maruz kalmış, imaj anlamında dünyada ve Türkiye’de önemli ölçüde yıpranmış bir Türk Loydu ile karşılaşmıştık. İtiraf edeyim zor bir dönemdi ve biz nereye geldik diye de düşündüğümüz günler olmuştu. Ancak zorluklar ve engeller bizi yıldıramaz, yıldırmamalı da. Aklınızı ve gönlünüzü bir ettiğiniz de aşamayacağınız engel yoktur. Düzen yıkmadan düzen getirmeliydik. Bu yüzden hep yapıcı, toparlayıcı, birleştirici bir uslüp ve tutum ile hareket etmeye çalıştık. Aldığımız uzun soluklu önlemler, iyi planlama ve hedefe yönelik bakış açımızla yılmadan çok çalıştık. Genel Kurulumuzun bizlere önce 2015, sonra 2017 yıllarında üst üste iki dönem hizmet etme fırsatı vermesi ile Türk Loydu’nda başlattığımız yenilenme süreçlerinin olumlu sonuçlarını hep beraber görmeye başladık. Uzun yıllardır ilk defa biraz sonra sunacağımız , hepimizi sevindiren, yükselen grafiklere ulaştık.

Başlıca çalışmalarımızı sıralarsak;

• Yıllardır dönüşümü gerçekleşemeyen İktisadi İşletmemizin AŞ’ye dönüştürülmesi ve Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ’nin kurulması

• Türk Loydu’nun çağın dinamiklerine göre yeniden ve daha dinamik ve profesyonelce olacak şekilde yapılandırılması

• Dünya Ticaret Filosunun %18’ne sahip ve beyaz bayrak statüsünde olan Panama’dan tam yetki alınması

• IACS üyelik sürecinin canlandırılarak üyelik başvurusunun yapılması ve sürecin tekrar başlatılması

• Çeşitli IACS üyeleri ile yapılan işbirliği anlaşmaları. Bu anlaşmalar özellikle pandemi süresince çok işimize yaradı.

• AB Tanınırlığı çalışmalarının IACS ile eş zamanlı başlatılması

• Paris MOU’da 14 yıldır süregelen YÜKSEK PERFORMANSLI kuruluşlar listesinin gediklisi olup, son 3 yılın “0” hata ile tamamlanması

• IMO ‘da GBS Başarısı, IACS dışında IMO tarafından onaylanan tek kuruluş olmanın gururu

• IMO’da Komitelere ve Alt Komitelere düzenli katılımlarla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordineli çalışmalarla yeni regülasyonlara ülkemiz denizciliği için katkı ve görüşlerin sağlanması

• NSCA (Naval Ship Classification Association) Uluslararası Askeri Gemi Klas Kuruluşlarında Türk Loydu’nun başkan yardımcılığı görevine seçilmesi

• INSA (International Naval Safety Association/ Uluslararası Askeri Gemi Emniyeti Birliğinde) Türk Loydu’nun Konsey Üyesi olması.

• Savunma Sanayiinde bir çok önemli projeye başarıyla katkı sunmak, MİLGEM projesi, Amfibi Cıkarma Gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, Kurtarma ve Yedekleme Gemileri TCG Akın ve TCG Işın, Denizaltı Kurtarma Gemisi TCG Alemdar Askeri Havuz gibi buyuk projeleri başarı ile tamamlamak.

• Çok Maksatlı Amfibi Hucum Gemisi TCG Anadolu’nun klaslama faaliyetleri

• Savunma Sanayiinde Katar ve Türkmenistan’a yapılan projelerin klaslanması

• En büyük Savunma Sanayii ihracatımız Pakistan MİLGEM projesi

• Katar eğitim gemilerinin klaslanması

• Dünyanın İlk Pil Beslemeli Sıfır Emisyon Römorkörünün klaslanması

• Milli sondaj gemilerimiz Fatih ve Yavuz’un Türk Loydu tarafından klaslanması

• Türk Loydu UDH AŞ’ye ARGE Merkezi Yetkisinin alınması, aynı anda 16 yeni proje başvurumuzun kabul edilerek, sürecin başlatılması

• Dijital Dönüşümün başlatılması ve özel dizayn edilip hazırlatılan E-PAS, TL-Easy programlarının başarıyla devreye alınması

• Ulusal bir kuruluş olarak Nükleer alanda yetki alınıp, Akkuyu Nükleer santrali inşaatında katkı sağlanması

• Rüzgar Türbinleri, Enerji Santralleri, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi, Çanakkale Köprüleri, GS, Beşiktaş, Samsun, Eskişehir, Rize gibi birçok stadyumda gerçekleştirilen başarılı çalışmalar

• Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora bursiyer öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalar, üniversitelerle başlattığımız yeni işbirlikleri,

• Denizcilik, Lojistik, Çevre konularında katılıp ülkemiz denizciliğinin gelişmesi için destek verdiğimiz bir çok seminer, panel ve sempozyumlarımız oldu.

Ben ve ekibim gönülden inanıyoruz ki;

İstediğinizi elde etmenin en kısa yolu kendinizi yükseltmektir, bazılarının zannettiği gibi başkalarını kötülemek değil.

Bu yüzden yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek hem sizlere 2023 ekibimizi tanıtmak, hem de aday olduğumuz 2020-2023 dönemi için planladığımız vizyoner projelerimizi paylaşmak istedik.

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu’nun açıkladığı 2023 Hedeflerinin ana başlıkları;

1 - Uluslararası Alanda Türk Denizciliğinin En İyi Şekilde Temsil Edilmesi

2 - Dijital Klas Olunması

3 - Deniz Savunma Sanayiinde Dünya Markası Olunması

4 - Eğitimde Üniversiteler ve Denizci Sivil Toplum Kuruluşları ile Geliştirici İşbirlikleri yapılması

5 - Denizcilik Firmalarının İhracat Çalışmalarına Destek Verilmesi

6 - Yenilikçi, Teknolojik, Tasarlayan ve Geliştiren Kurum Olunması

7 - Denizcilik Teknoparkı Kurulması

Burada gördüğünüz her maddenin içinde ayrıca önemli detaylar bulunmakta. Kısaca onları da açıklamak istedim.

1- Uluslararası Alanda Türk Denizciliğinin En İyi Şekilde Temsil Edilmesi (IACS,AB,IMO,TIC Council)

• Pandemi nedeni ile ertelenen IACS Üyelik Denetimlerinin 2021 yılında tamamlanarak, sürecin hızla ilerlemesinin teşvik edilmesi, IACS üyeliği için TL UDH AŞ’ye gereken her türlü desteğin verilmesi.

• “AB Tanınırlık” çalışmalarının eş zamanlı ilerlemesinin sağlanması.

• U&A Bakanlığı ile birlikte hareket ederek, IMO toplantılarına ve çalışma gruplarına maksimum katkı sağlamanın sürdürülmesi.

• Uluslararası denizcilik regülasyonları çalışmalarında ve TIC Council içinde aktif rol alınması.

2- Dijital Klas Olunması

• E-Pass ve TL-Easy ile başlayan Dijital Dönüşümün devamı.

• Uzaktan Denetim, 3D Modelleme, Dron ile sörvey, simülasyon ile eğitim teknikleri geliştirilecek süreçlerin hızlandırılması.

• Güncel teknolojiler izlenerek Türk Loydu kurallarına hızla entegrasyonun sağlanması.

3 - Deniz Savunma Sanayiinde Dünya Markası Olunması

• Ülkemizde Milgem ile başlayan, Katar, Türkmenistan, Pakistan ile devam eden Savunma Sanayi çalışmalarının diğer ülkelere de yayılmasının, Savunma Sanayi İhracatının daha da

• yaygınlaşmasının, genç Türk mühendislerine yurtdışında yeni iş imkanlarının sağlaması.

• Savunma Sanayine hizmet veren tersanelerle işbirliklerinin geliştirilmesi.

• Milli Savunma Bakanlığı , SSB, Asfat, STM, Havelsan, Aselsan ile sürdürülen çalışmaların daha da arttırılması.

• INSA ve NSCA ile sağlanan uluslararası başarıların devam ettirilmesi.

• Türk Loydu’nun Deniz Savunma Sanayiinde uluslararası kural koyucu konumda olması.

4 - Eğitimde Üniversiteler ve Denizci Sivil Toplum Kuruluşları ile Geliştirici İşbirlikleri yapılması

• Denizcilik Sektörünün temel ihtiyaçları doğrultusunda üniversiteler ve denizcilikteki sivil toplum kuruluşları ile istihdam yaratıcı işbirliklerine gidilmesi.

• Üniversiteler ile birlikte çalışarak yenilikçi projeler üretilmesi (H2 hibrid motorlar, Fuel-Cell sistemler, alternatif yakıtlar), çevreci çalışmalar yapılması.

• Sörveyör okulu kurulması (Gemi Mühendisliği adaylarına üniversitelerde özel eğitimler sağlayarak sörveyör ihtiyacına katkı sağlanması).

5 - Denizcilik Firmalarının İhracat Çalışmalarına Destek Verilmesi

• Küçük ve orta ölçekli Denizcilik Firmalarının ihracat amaçlı sertifikasyon ve belgelendirme çalışmalarına destek verecek mekanizmalar kurulması.

• Denizcilik paydaşları ile koordineli çalışılması (U&A Bakanlığı, San.&Tic Bakanlığı, TOBB, Sanayi Odaları, DTO, Gisbir, TİM, Gemi ve Yat İhr.Birliği)

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6 - Yenilikçi, Teknolojik, Tasarlayan ve Geliştiren Kurum Olunması

• Kompozit malzemelerin denizcilikte kullanımında ön almak, ilgili kural ve sistemlerin geliştirmesi.

• Ulusal Stratejiler Doğrultusunda Ulusal/ Uluslararası Roller Üstlenilmesi.

• Petrol Sondaj ve Arama konularında Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileriyle başlayan süreçlerin sürdürülmesi, Off-Shore alanında saygın marka olunması.

• Uzay ve Uydu Teknolojilerinde yer alınması,

• Nükleer alanda başlatılan başarılı çalışmaların geliştirilerek sürdürülmesi,

• ‘’Pil Yönetim Sistemleri’’ geliştirilmesi (Yenilenen çevre regülasyonları, IMO, AB kurallarının gereksinimleri doğrultusunda)

7 - Denizcilik Teknoparkı Kurulması

• İTÜ ve İSTKA ile başlatılan çalışmaları sürdürüp Tuzla’da eski Türk Loydu binasında bir Denizcilik Teknoparkı kurulması.

• Tüm Denizcilik Sektörünün, özellikle de Denizcilik Yan Sanayinin, Dizayn Ofislerin gerek birbirleriyle, gerek Türk Loydu ile sinerji yaratarak gelişmelerinin ve ihracat odaklı çalışmalar yapabilmelerinin sağlanması.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çok anlamlı bir sözünü hatırlatarak bitirmek isterim.

Topraklarının ucu deniz olan bir ülkenin sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer.”

2020-2023 Dönemi Türk Loydu Vakfı TMMOB GMO Adayları ve Özgeçmişleri

Cem MELİKOĞLU

Cem Melikoğlu, 1964 İstanbul doğumludur. Özel İstanbul Alman Lisesini takiben İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği’nden 1988 yılında mezun olmuştur. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. ExxonMobil firmasında 21 yıldan fazla Avrupa, Afrika ve Ortadoğu yetkilisi olarak Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik konularında uluslararası görevlerde çalışıp daha sonra OMV Petrol Ofisi Şirketinde ve TANAP Doğalgaz Boru Hattı Projesinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Ülkemizin başlıca petrol şirketlerinin oluşturduğu Petder’de yaptığı çalışmalarla ülkemizde atık yağların toplanması üzerine sistem kurulumları ve yönetim kurulu üyelikleri, Petder ve Gemi Mühendisleri Odasında İSG Komisyonu başkanlıkları, ayrıca 2011-2012 yıllarında Açık Radyo’da İSG üzerine “Testi Kırılmadan “ isimli haftalık radyo programları yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Dersleri ve çeşitli üniversitelerde gerçekleştirdiği mesleki seminerlerle gençlerin eğitimlerine destek olmaktadır. 2015 yılından beri Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Ferhat ACUNER

Ferhat Acuner, 1966 doğumludur. 1991 yılında İTÜ GEMİ İNŞ. MAK. MÜH. FAKÜLTESİ’nden Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1994-2010 yıllarında FAST DENİZCİLİK, İNŞAAT ve TİCARET LTD. ŞTİ’ de Firma Ortaklığı ve Yöneticiliği yapmıştır. 2007-2008 yılları arasında DÜZGİT GROUP OF COMPANIES firmasında Genel Müdürlük yapmıştır. 2009-2014 yılları arasında KARADENİZ HOLDİNG A.Ş. de Powership Program Koordinatörü olmuş ve 2014 yılından günümüze NAVTEK DENİZ TEKNOLOJİSİ A.Ş.’de Genel Müdürlük yapmaktadır. 2015-2016 yılları arasında ise TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. İyi derecede İngilizce bilmektedir. 2017 yılından beri Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ

1965 İstanbul doğumludur. 1987 yılında İTÜ Gemi inşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1989 yılında Yüksek Mühendis olduktan sonra 1999 yılında doktor unvanını almış ve öğretim üyesi olarak akademik kariyerine başlamıştır.

Prof. Dr. Hakan Akyıldız, İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığı da olmak üzere çok sayıda akademik ve idari çalışmalar gerçekleştirmiştir. Birçok akademik ve ticari projede görev alan Prof. Dr. Hakan Akyıldız bu çalışmalarından ürettiği çok sayıda akademik yayına sahiptir. Değişik zamanlarda Türk Loydu Vakfı delegeliği yapmıştır. Akademik ve idari görev ve çalışmaların yanı sıra farklı disiplinlerle yürüttüğü projeler de mevcuttur. Prof. Dr, Hakan Akyıldız İngilizce bilmektedir. 2017 yılından beri Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

İlker ÖZYILDIZ

1972 yılında Hopa'da doğmuştur, ilk ve orta öğrenimini Rize'de tamamladıktan sonra 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinden, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1994 yılnda başladığı çalışma hayatıda Gemak Tersanesi, Çelik Tekne Tersanesi ve Anadolu Tersanesinde çeşitli görevler üstlendikten sonra 2007 yılında MARSİS Dış Ticaret ve Gemi San. Ltd. Şirketi 'ni kurmuştur. Halen aynı firmada Genel Müdür görevini sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Serdar YARAŞ

1973 yılında Aydın’da doğmuştur, ilk ve orta öğrenimini Aydın’da tamamladıktan sonra 1994 yılında İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı Bölümü’nü bitirmiş, 1999 yılında aynı bölümden yüksek lisans diploması almıştır. 1995 yılında başladığı çalışma hayatında çeşitli tersane ve tasarım ofislerinde görevler üstlendikten sonra 2004 yılında ARTI Mühendislik İnş. Taah. Gemi San. Ve Tic. Ltd. Şirketi ’ne ortak olarak çalışmaya başlamıştır. Halen aynı görevi sürdürmektedir.İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Vira Haber