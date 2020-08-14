"Türk Yılmaz" Balık Teknesi Okyanusa Açılacağı Günü Bekliyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Dereköy Balıkçı Barınağı'ndaki bir tersanede 1,5 yıl önce yapımına başlanılan ve büyük kısmı tamamlanan bin ton ağırlığındaki "Türk Yılmaz" adlı balıkçı teknesi okyanusa açılacağı günü bekliyor.

Rizeli bir iş insanı tarafından yaptırılan ve son teknoloji ile donatılan balıkçı teknesi Moritanya, Senegal, Gine gibi ülkelerin kara sularında, Atlas Okyanusu'nda balık avında kullanılacak.

Yaklaşık 6 milyon dolara mal olan balıkçı teknesi 50 metre boyu, 20 metre genişliği ve yerden 10 metre yüksekliği ile dikkati çekiyor.

Balıkçılığın dede meslekleri olduğunu vurgulayan Türkmen, şunları kaydetti:

"Dünya standartlarında ve dünya denizlerinde balıkçılık yapıyoruz. Bu nedenle de yaptırdığımız teknenin dünya standartlarında olması ve dünya ülkeleri ile rekabet edecek tarzda olması gerekiyor. Teknemizde üç farklı tarzda 5 bin 50 beygir gücünde motor var. Okyanusta karşılaşılabilecek bütün fırtınalara dayanabilecek şekilde tasarlandı. Kendi alanında özel bir tekne oldu."