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Bodrum'da Dört Gün Önce Denizde Kaybolan Kişi Aranıyor

Bodrum'da Dört Gün Önce Denizde Kaybolan Kişi Aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dört gün önce denize girdikten sonra kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Ailesiyle ilçeye tatile gelen Engin Aspir (45), dört gün önce Yalıçiftlik Sahili'nden yüzmek için denize girdi. Aspir'in uzun süre geri dönmemesi üzerine ailesi durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgede, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Dalış ekibinin de destek verdiği arama çalışması sürüyor.

Vira Haber

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