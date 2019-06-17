Bodrum’da göçmen teknesi battı: 9 kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu tekne Turgutreis açıklarında battı. Teknede bulunan göçmenlerden 31'i kurtarılırken, 9 kişi ise aranıyor.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot, bugün saat 07.20 sıralarında, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Hüseyin Burnu önlerinde içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığını belirledi. Olay yerine takviye olarak 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi.

Suda bitkin haldeki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Kaçakların ifadelerinden teknede yaklaşık 40 kişinin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kayıp olduğu ileri sürülen diğer 9 kaçak göçmen için arama-kurtarma çalışmalarına denizden ve havadan devam edildiği bildirildi.

Vira Haber