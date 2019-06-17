Boğazlardan iki yılda 193 bin gemi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 2017-2019 yılları arasında Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçiş yapan gemi sayısına ve yaşanan kazalara ilişkin soru önergesini yanıtladı. Önergeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın bilgi notuyla yanıtlayan Turhan, gemilerin sebep olacağı kazaların önlenmesi amacıyla, 2003’te Türk Boğazları Gemi Trafik Sistemi’nin devreye alındığını anımsattı. Sistemin güncelleme çalışmalarının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Turhan, bunun yanında Türk Boğazları Deniz Trafik Tüzüğü Uygulama Talimatı’nın yayımlandığını ve boğazlarda emniyetin sağlanması için deniz vasıtalarının 7 gün 24 saat hazır bulunduğunu kaydetti.

Üç ayda 20 bin gemi

Turhan yanıtında, boğazlardaki gemi geçiş ve kaza istatistiklerini de açıkladı. Turhan’ın verdiği bilgilere göre; Çanakkale Boğazı’ndan 2017’de 44 bin 615, 2018’de 43 bin 999 ve 2019’un ilk çeyreğinde 10 bin 541 gemi geçiş yaptı. İstanbul Boğazı’ndan ise 2017’de 42 bin 978, 2018’de 41 bin 103, 2019’un ilk çeyreğinde 9 bin 947 gemi geçti. 2017’den bu yana her iki boğazdan geçen toplam gemi sayısı ise 193 bin 183 olarak hesaplandı. 2017’den bugüne İstanbul Boğazı’ndan 94 bin 28, Çanakkale Boğazı’ndan ise 99 bin 155 gemi geçti. Turhan 2019’un ilk çeyreğinde ise 20 bin geminin geçiş yaptığını bildirdi. Bakan Turhan’ın verdiği bilgiye göre; Türk boğazlarından geçiş yapan gemilerin büyük bölümünü “genel kargo gemisi” sınıfındaki deniz araçları oluşturdu. 2017’den bu yana İstanbul Boğazı’ndan 44 bin 868, Çanakkale Boğazı’ndan ise 35 bin 870 genel kargo gemisi geçti.

982 savaş gemisi

Boğazlardan geçen “savaş gemisi” ve “kimyasal yük taşıyan tanker” sayısı da Turhan tarafından açıklandı. 2017’den bu yana İstanbul Boğazı’ndan 453, Çanakkale Boğazı’ndan 529 olmak üzere 982 savaş gemisi Türk boğazlarından geçti. Ayrıca, her iki boğazdan geçiş yapan “kimyasal yük taşıyan tanker” sayısı da 10 bin 87 olarak kayıtlara işlendi.

İstanbul’daki kaza sayısı 4 kat fazla

Bakan Turhan, son üç yılda boğazlarda yaşanan gemi kazalarını da açıkladı. Buna göre, İstanbul Boğazı’nda toplamda 41 gemi kazası yaşandı. Kazaya karışan gemilerden 4’ünde yangın çıktı, 4’ü karaya oturdu, 3’ü battı. Çanakkale Boğazı’nda ise aynı tarihler arasında 11 kaza yaşandı. Bu gemilerin 4’ü karaya otururken, birinde yangın çıktı, biri ise battı. Aynı tarihlerde Çanakkale Boğazı’ndan 5 bin 127 daha fazla gemi geçişi olmasına karşın, İstanbul Boğazı’ndaki kaza sayısının yüksek çıkması dikkati çekti. İstanbul Boğazı’nda, Çanakkale Boğazı’ndan neredeyse 4 kat daha fazla gemi kazası meydana geldi.

Vira Haber