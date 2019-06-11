Çin yeni bir amfibiyi daha denize indirdi

Gemi inşa faaliyetlerini tam gaz sürdüren Çin, muhriplerin ardından amfibi gemilerin inşa hızını da artıracak.

Geçtiğimiz günlerde Tip 071 (Yuzhao) sınıfı amfibi taarruz gemisinin sekizincisini denize indiren Çin Tersaneleri, hız kesmeden inşa faaliyetlerini sürdürüyor. Shanghai’deki Hudong-Zhonghua Tersanesi’nde denizle buluşan platform, Haziran 2017’den bu yana denize indirilen dördüncü 20.000 tonluk LPD olma özelliğini taşıyor.

Oldukça hızlı bir inşa süreci geçiren gemilerden yedincisi sekiz ay, sekizincisi ise kızağa konmasına müteakiben altı ayda denize indirildi. Gemiler, deniz üzerinde devam eden inşa ve entegrasyon çalışmaları kapsamında 12 ay içinde donanmaya katılmaya hazır hâle geliyor.

Vira Haber