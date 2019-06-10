İtalyan tersanesi Attila’yı denize indirdi

İtalyan tersanesi Sanlorenzo, bugüne kadar ürettiği en büyük süperyatı suya indirdi. Boyu 64 metre olan süperyatın, isminin Attila olduğu öğrenildi. Attila, tersanenin ‘amiral gemisi’ olarak anılacak.

Temmuz 2016’da satışı gerçekleşen proje, tersanenin Sanlorenzo 64 Steel tasarımı olarak, çelik gövde ve alüminyum üst binadan inşa edilmek üzere tasarlanmıştı. Officina Italiana Design’ın ortaya çıkardığı tasarımda, 78 metre karelik beach club alanı var. Tasarımın bu bölümü oldukça dikkat çekici. Beach club’daki yüzme havuzuyla ana güvertedeki açık yemek alanını bağlayan çift merdiven tasarımı, süperyatın kendine özgü imajını ortaya koyuyor. Beach club alanında aynı zamanda sauna, hamam, masaj odası ve spor salonu da mevcut.

Arjantinli sahibi için özel olarak hazırlanan büyük barbekü bölümü, öne çıkan özellikler arasında. Geniş başüstü güvertesindeki helikopter pisti de, yine sahibinin talebi doğrultusunda tasarlanmış.

Süperyatın 1600 GT’lik iç mekanları, Frencesco Paszkowski ve Margherita Casprini tarafından tasarlandı ve dekore edildi. Modern Güney Amerika stilini yansıtan iç mekanlarda, tekne sahibinin özel güvertesi ve ana güvertede, tam genişlikteki VIP kamarayla 4 misafir kamarası var. 500 şişelik özel havalandırmalı şarap mahzeni, bahsedilmesi gereken detaylardan bir diğeri.

Süperyat Attila, çift 2375 beygirlik CAT 3516C makinelerle donatıldı. Süperyat bu makineler sayesinde, 17 knot’a kadar sürate erişebiliyor.

Vira Haber