Bodrum'da görme engelliler için yüzme parkuru

Kumbahçe Sahili Halk Plajında bulunan ve Türkiye'de bir örneği daha bulunmayan Görme Engelliler Yüzme Parkurunun açılışına; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Altı Nokta Körler Derneği Üyesi Dr. Bedriye Gürkan, görme engelli kaptan Cengiz Orçun, vatandaşlar ve Bodrum Belediyesi yetkilileri katıldı. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından koordine edilen proje kapsamında Kumbahçe Halk Plajı'nda yapılan çalışmada, engelli bireylerin denize rahatça ulaşabilmeleri için asansör ile sahil kısmına iniş sistemi kuruldu. Asansör çıkışında ise kabartmalı sarı şeritlerin bulunduğu ahşap yoldan ilerleyerek engelli bireylerin tek başlarına denize ulaşımları sağlandı. Plajda gerçekleşen açılış ile hizmete giren, iki bölümden oluşan 25 metre uzunluğundaki Görme Engelliler Yüzme Parkuru, her biri 5 metre olmak üzere toplam 10 metre genişliğe sahip olduğu belirtildi.

Kendisi de görme engelli olan projenin tasarımcısı Dr. Bedriye Gürkan, "7-8 yıl denize kendi kendime girip tek başıma refakatsiz olarak yüzme özlemiyle doluydum. Bu yüzden de böyle bir tasarımı ortaya koyduk, koydum ve belediyeye sunduk. Engelli dostu Mehmet Kocadon, en kısa zamanda yaşama geçirilmesini talep etti. Bu çalışmayla çok kısa sürede, benim düşündüğümden daha mükemmel bir tasarım ortaya konuldu ve bir parkur ortaya çıktı. Birine ihtiyaç duymadan yüzebilmek beni çok mutlu etti. Bodrum'un, ülkenin ve dünyanın bütün körleri adına çok teşekkür ederim. Hemen söyleyelim ki bu tasarım, dünyada ilk ve tek. Başka bir tür aparat ya da bu tür bir düzenek, körlerin yalnız başına denize girebileceği yer olarak dünyada ve Türkiye'de yok. Bodrum Belediyesi bunu başardı, engelli dostu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tekrar yürekten teşekkürler" dedi.

Belediye Başkanı Kocadon ise, "Bildiğiniz gibi Kumbahçe plajımız, Bodrum Belediyemize ait bir plajdır. Halkımızın daha rahat denize girebilmesi için çok yönlü bir çalışma yapıldı. Ayrıca bu plajımızda, engelli vatandaşlarımız da unutulmadı. Yürüme ve görme engelli arkadaşlarımız için de özel iki adet parkur yapıldı. Hayırlı olsun, güle güle kullansınlar. Buranın en büyük özelliklerinden biri de, engelli vatandaşlarımızın yüzerken üstlerinde bulundurdukları panik butonu. Allah göstermesin, engelli vatandaşımızın denizde başına bir şey gelse, bu butona basarak cankurtaran arkadaşlarımıza sinyal gönderebilecekler. Onlar da anında müdahale edebilecek" dedi.

Proje hakkında bilgiler veren Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan da, "Bu parkurun oluşmasında, Bedriye hocamın hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçtik. Kendisinin fiziki olarak birkaç isteği vardı. Biz de onlara ilave olarak panik butonunu ekledik. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz plaj, toplam iki parkurdan oluşuyor. 4 kişi denize rahatlıkla girebilir. Biz bu projede hissedilebilir yüzeyler üzerine çalıştık. Konik şamandıra ve 55 santimetrelik düz şamandıramızı iç kulvarda kullandık. Top ve 95 santimetrelik şamandıramızı da dış kulvarda kullandık. Bu toplarımız ve konik şamandıralarımız, 5 metrede bir geçiyor. Görme engelli bireylerimiz yönünü ve yolunu bulabilsin diye parkurda rahatça yüzebilmesi için 5 metrede bir şamandıralar koyduk. Bu şekilde toplam 25 metrelik bir parkurumuz var. Burada hiç kimseye ihtiyaçları olmadan rahatlıkla denizde yüzebilirler. Herhangi bir panik anında da panik butonumuz var. Bu buton, görme engelli bireylerimizin boynunda oluyor ve herhangi bir tehlike anında butona bastıklarında, cankurtaran arkadaşlarımıza sinyal geliyor, numarası da gözüküyor. Böylece hangi kulvarda tehlike yaşadıklarını görebiliyor ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamış oluyoruz" dedi.

Vira Haber