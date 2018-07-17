FÜ Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerine burs

FÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nuri Başusta, bu yıl Fakültenin Su Ürünleri Mühendisliği Bölümüne 16, Balıkçılık Teknolojisi Bölümüne ise 11 olmak üzere toplam 27 öğrenci alınacağını söyledi.

YÖK tarafından fakülteyi tercih eden eden ilk 3 öğrenciye YÖK tarafından 700 TL'lik burs verileceğini aktaran Prof. Dr. Başusta,"Her iki bölümde okuyan öğrencilerimizin çift anadal veya yandal yapma imkanları bulunmakta olup halen bazı öğrencilerimiz bu imkandan yararlanmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimizin Polonya, Romanya, Hırvatistan ve Litvanya'daki bazı üniversitelerde Erasmustan bir dönem öğrenim görme ve staj yapma ve dil becerilerini geliştirme şansları bulunmaktadır. Fakültemizde öğrencilerimiz Kaptanlık Sertifikası için dersler alıp, Balık Adam Brövesine sahip olmaktadırlar. Mezun öğrencilerimiz her yıl KPSS ile Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere birçok kuruma yerleştirilmektedir" diye bilgi verdi.

Vira Haber