Bodrum’da İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin Temeli Atıldı

Türkiye’nin turizm merkezlerinden Bodrum’da, ilçeni en büyük arıtma tesisi olan Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için geçtiğimiz ocak ayında imzalar atılmıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilecek tesisin temeli, 29 Haziran Salı günü yapılan törenle atıldı. Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yanında CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ve CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan da katıldı.

‘’20 yıllık rant belediyeciliğinden sosyal ve çevreci belediyeciliğe geçişi sağladık’’

Törende Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras söz alarak tesise dair şunları dile getirdi: ‘’Türlerin eşitliğine inanan ve benimsetmeye de çalışan bir bakış açısıyla; insanlar, hayvanlar ve doğa temel politikalarımız içinde yer alır. Biz; hem belediyeler olarak kendi aramızda hem sizlerle hem çevreyle yan yana olurken bu anlayış çerçevesinde Turgutreis İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni hayata geçirmek için çabaladık. Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olan bu tesis, 37 bin metreküp kapasitesi, deniz deşarjı ve elde edilen suyun yeşil alanlarda kullanılması özellikleri ile de önemli bir tesis olacaktır. 2019’dan bu yana CHP belediyelerinin kamusal hizmet, alt yapı ve üst yapıdaki proje başarısı; pandemi sürecindeki sosyal belediyecilik anlayışı, toplumu çaresiz kimsesiz bırakmama uğraşı, canlılara verdiği destek; CHP’ye iktidar tarafından yakıştırılan, “üretemez, yönetemez, beceremez” algısını ters yüz etti. Turgutreis İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve benzeri hizmetlerle öne çıkan, “üretebildiğini, yönetebildiğini, becerebildiğini” kanıtlayan belediyelerden en önemli örneklerden biri de kuşkusuz, Muğla ve Bodrum Belediyeleri oldu. Bizler çevre kıyımına, iklim dengesini bozacak uygulamalara, kent rantına, kent suçuna ortak olmadan kentimizin gelişmesini istiyoruz. 20 yıllık rant belediyeciliğinden sosyal, dayanışmacı, çevreyle iç içe bir belediyeciliğe geçişle başka tür bir yönetim anlayışının da mümkün olduğunu kanıtlıyoruz.Biliyoruz; başka bir yaşam mümkün ve bu CHP’li belediyeler eliyle kurulacak.’’

Aras, konuşmasının sonunda iklim ve su krizinin bu kadar gündemde olduğu bir dönemde bu büyük yatırımı son teknolojiyle, çağdaş bir şekilde hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Tesis, Bodrum’un Altyapısını Güçlendirecek

Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi, Bodrum’un en büyük atıksu tesisi olmasının yanında, 37 bin metreküp alanıyla toplam 200 bin nüfusa hitap edecek. Tesisin bitimiyle birlikte Bodrum’un altyapısı da güçlendirilmiş olacak. Projeyle, doğal su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilecek ve denizlerin korunması sağlanacak. Deniz deşarjı, denizlerdeki canlı ekosistemi ve çeşitliliğinde de oldukça olumlu etkiler yaratacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutreis, Akyarlar, Dereköy, Peksimet, İslamhaneleri, Bahçelievler,Karabağ ve Akçaalan mahallelerinde yapılan kanalizasyon hattı Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlanacak. Böylece bu bölgelerdeki atıksu sorunu ortadan kalkmış olacak. Tesisin 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Vira Haber