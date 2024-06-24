Bodrum’da Kıyı Eyleminde Ortalık Karıştı

Otel yetkilileri, görevi başındaki polis ve basın mensuplarına da saldırdı.

Her pazar günü Bodrum’un farklı bir sahilinde kıyı işgallerini protesto eden “Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi”, bu haftaki eylemini Torba sahilinde yaptı. “Ellerinde Kıyı Kanunu uygulansın”, “Denizler nehirler sermaye değiller”, “Kıyılar halkındır”, “Özgür kıyılar” yazılı dövizler taşıyan eylemcilere sahildeki işletmelerde denize giren kimi vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Eylemciler, kıyılardaki işgaller nedeniyle yürüyüş esnasında zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Eylemcilere Atatürk Caddesi’nin üst kısmında faaliyet gösteren bir otelin kıyıya yaptığı işletmenin içerisinden geçtiği sırada otel yetkilisi olduklarını ifade eden kişiler müdahale etti. Otel yetkilileri, kıyıdaki işletmenin parasını kendilerinin verdiklerini ifade ederek eylemcileri kovmaya çalıştılar. Eylemciler de işletmenin bulunduğu bölgenin kamuya açık bir alan olduğunu ve işletmenin kamuya ait alanı işgal ettiğini dile getirdiler. Kimi eylemciler ise işletmedeki müşterilere çağrıda bulunarak, “Burası halkındır, para vermeyin, işgale çanak tutmayın” dediler.

Eylemciler ile işletmeciler arasında tartışma sertleşince arbede çıktı. Arbede esnasında işletme yetkililerinden bazıları, basın mensuplarının kameraları ve telefonlarına vurarak, görevi başındaki polise ve kamerasına fiziki müdahalede bulundu. Bölgedeki arbede dakikalarca sürerken, polis müdahale ederek ortalığı yatıştırdı.

Vira Haber