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Karadeniz'de Denize Girmek Yasaklandı, Sahiller Balıkçılara Kaldı

Karadeniz'de Denize Girmek Yasaklandı, Sahiller Balıkçılara Kaldı

Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca sahillerinde Karadeniz'deki fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı. Dalgalı Karadeniz'in keyfini ise olta balıkçıları çıkarttı.

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Akçakoca Kaymakamlığı, hafta sonunda Karadeniz'de yaşanan fırtına nedeniyle denize girmeyi yasakladı. Deniz dalgalı olup denize girmek yasaklanınca Karadeniz'in keyfini olta balıkçıları çıkarttı. Oltalarıyla kumsala inen balık meraklıları, oltalarını dalgalı denize atarak balık tutmaya çalıştı.
Oltasıyla balık tutmaya çalışan bir vatandaş, “Dalga olduğu için denize giremedik. Balığı deneyelim dedik. Maşallah güzel balık aldık, tutmaya devam ediyoruz” dedi.

Vira Haber 

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