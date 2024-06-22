İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Özel Teknede Rahatsızlanan Çocuğa Sahil Güvenlikten Tıbbi Tahliye
Özel Teknede Rahatsızlanan Çocuğa Sahil Güvenlikten Tıbbi Tahliye

Özel Teknede Rahatsızlanan Çocuğa Sahil Güvenlikten Tıbbi Tahliye

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede rahatsızlanan küçük yaştaki çocuk Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

A+A-

Fethiye açıklarında seyreden özel teknede bulunan küçük yaştaki çocuk rahatsızlandı. Yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik botu, rahatsızlanan çocuğu bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Vira Haber 

Bu haber toplam 40 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.