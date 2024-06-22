Özel Teknede Rahatsızlanan Çocuğa Sahil Güvenlikten Tıbbi Tahliye
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede rahatsızlanan küçük yaştaki çocuk Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
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Fethiye açıklarında seyreden özel teknede bulunan küçük yaştaki çocuk rahatsızlandı. Yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik botu, rahatsızlanan çocuğu bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.
Vira Haber
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Etiketler : Tekne, Sahil Güvenlik, Tıbbi Tahliye
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